Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Şükür FluTV kanalına konuştu /24 Ekim 2022 12:57

Hakan Şükür FluTV kanalına konuştu

Eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür Youtube'da yayın yapan FluTV kanalına konuştu.

SHABER3.COM

Flu TV kanalı Türkiye'de herkesin adını anmaya korktuğu eski milli futbolcu, milletvekili Hakan Şükür ile röportaj yaptı. Kanalı sahibi  İlker Canikligil ve Mustafa Seven'in sorularını cevaplayan Şükür yaşadıklarını anlattı. 

Hakkında resmi olarak bir suçlama yapılamdığına dikkat çeken Şükür , Türkiye'ye dönmesi için kendi ailesine ve eşinin yakınlarına baskı yapıldığını anlattı. Kendisinin AKP Milletvekili seçilmesi için ısrar edenlerin şimdide gel 'iktidara bağlılıklarını bildiren bir iki cümle söyle sana herşeyini geri verelim diye mesajlar gönderdiğini' söyledi 



1 saat 45 dakikalık programda Hakan Şükür'e Amerika'ya neden gittiği, yedi yıldır Türkiye'ye neden gelemediği, hakkında açılan davalar, babasının hapse girmesi, Galatasaray üyeliğinden atılması, hiçbir gazetecinin kendisiyle röportaj yapmamasının nedenleri soruldu.  

Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür'ü sosyal medyadan programına davet etmişti 
Şükür'ün kabul etmesine rağmen  Uğur davet mesajını Twitter hesabından silmişti  Hakan Şükür de  kendisini Youtube programına davet eden ardından da Twitter paylaşımını silen Oğuzhan Uğur’a, ‘‘Al mikrofonu, kanserli babama git. Boş dosyayla niye hapse atıldığını sor. İstersen ben de konuşurum.’’ diyerek seslenmişti .
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