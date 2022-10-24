Hakan Şükür FluTV kanalına konuştu





Hakkında resmi olarak bir suçlama yapılamdığına dikkat çeken Şükür , Türkiye'ye dönmesi için kendi ailesine ve eşinin yakınlarına baskı yapıldığını anlattı. Kendisinin AKP Milletvekili seçilmesi için ısrar edenlerin şimdide gel 'iktidara bağlılıklarını bildiren bir iki cümle söyle sana herşeyini geri verelim diye mesajlar gönderdiğini' söyledi







1 saat 45 dakikalık programda Hakan Şükür'e Amerika'ya neden gittiği, yedi yıldır Türkiye'ye neden gelemediği, hakkında açılan davalar, babasının hapse girmesi, Galatasaray üyeliğinden atılması, hiçbir gazetecinin kendisiyle röportaj yapmamasının nedenleri soruldu.



Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür'ü sosyal medyadan programına davet etmişti Şükür'ün kabul etmesine rağmen Uğur davet mesajını Twitter hesabından silmişti Hakan Şükür de kendisini Youtube programına davet eden ardından da Twitter paylaşımını silen Oğuzhan Uğur’a, ‘‘Al mikrofonu, kanserli babama git. Boş dosyayla niye hapse atıldığını sor. İstersen ben de konuşurum.’’ diyerek seslenmişti .



Flu TV kanalı Türkiye'de herkesin adını anmaya korktuğu eski milli futbolcu, milletvekili Hakan Şükür ile röportaj yaptı. Kanalı sahibi İlker Canikligil ve Mustafa Seven'in sorularını cevaplayan Şükür yaşadıklarını anlattı.