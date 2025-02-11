Hakan Şükür lehine karar veren hakimlere soruşturma başlatıldı: AKP yargısında kara sayfa!

Eski Milli Futbolcu ve eski Milletvekili Hakan Şükür, Türkiye'de hakkında paylaşım yaparak kişilik haklarına saldıranlara karşı tazminat davası açmaya başladı.





Şükür'ün açtığı bazı tazminat davalarını da kazandığı ortaya çıktı. Ancak bu durum trol hesapların hoşuna gitmedi. Trol hesaplar tazminat davalarına sosyal medyadan tepki göstermeye başladılar.





Diğer yandan, Hakan Şükür'ü haklı bularak tazminat kararı veren hakimler hakkında şok bir gelişme yaşandı. Hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.





"HAKİMLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç de X hesabından Şükür'ün açtığı tazminat davalarına lehte hüküm veren hakimler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.





Erdinç, "F... mensubu olduğu iddiasıyla Kırmızı Bülten’le aranan Hakan Şükür’ün lehine tazminat kararları veren hakimlerle ilgili inceleme başlatıldı. Bunun çok önemli bir soruşturma olduğunu belirtelim" dedi.