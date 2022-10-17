Hakan Şükür program davetini kabul etti

Eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür kendisini Youtube programına davet eden ardından da Twitter paylaşımını silen Oğuzhan Uğur’a, ‘‘Al mikrofonu, kanserli babama git. Boş dosyayla niye hapse atıldığını sor. İstersen ben de konuşurum.’’ diyerek seslendi.





Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, “Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum. Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” diye sorduktan bir süre sonra davet mesajını Twitter hesabından sildi.





ÖNEMLİ OLAN ÇOK SEYREDİLMEK DEĞİL HAKLI OLMAK





Davet mesajını silmesinin ardından Hakan Şükür Youtube kanalında izleyicilerinden gelen soru üzerine Uğur’a cevap verdi. Kimseden korkusunun olmadığını ve verilemeyecek hesabının olmadığını belirten Hakan Şükür, ‘‘En büyük suça sahip bugünün rejimi ile onların arka planındaki derinlerin ve muhalefetin Türkiye’yi ne hale getirdiğini göremiyorsanız istediğiniz kadar program yapın seyrettirin kendinizi. Önemli olan çok seyredilmek değil haklı olmak.





Hakan Şükür’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





KANSER OLAN BABAMA GİTSİN, NİYE HAPSE GİRDİĞİNİ SORSUN





Ben hatalarımı kabul eden bir insanım ama benim bir suçum yok ki. Babamın ne suçu var? O arkadaş alsın mikrofonunu kanser olan babama gitsin. Niye hapse girdiğini sorsun. Babam sol görüşlü bir adam. Gitsin babama madem hak arıyor, babamla otursun bir konuşsun. Kesilmedik ameliyat edilmek yeri kalmamış bomboş bir dosya.





TÜRKİYE’NİN HALİNE BAKIN ONA GÖRE KONUŞUN





Şikâyet ettikleri bu rejimden taraf olmadıklarını söyledikleri bu rejimle ağababaları arka planda birlikteler. Hakan Şükür nereden kazanmış, Hakan Şükür kimmiş, babası ailesi kimmiş araştırmadan konuşmayın. Türkiye’nin haline bakın ona göre konuşun. Birileri cebini doldururken birbirlerine vurdurarak toplum ne biliyor ki, bu yalancıların, bu hırsızların ve bunlar gibi geçmişin hırsızlarının ortaklaşa bu rejimi idare ettiklerini bilmelerine rağmen söylemezler çünkü bugünün kaymağını yiyorlar.





KİMSENİN MALINA ÇÖKMEDİM YURTDIŞINDA OYNADIM ÜLKEME GETİRDİM





Ben alın terimin kaymağını yedim, kimsenin malına mülküne çökmedim, yurtdışında oynadım ülkeme getirdim. Ülkenizi çok seviyorsanız bunları anlatın. 7 senedir yurtdışındayım hangi açığımı hangi yanlışımı gösterdiler.





NAMUSSUZLAR BUNLARI KONUŞUN, BİR ÜLKEDE 2 MİLYON TERÖRİST Mİ OLUR





Neymiş, Yavuz Sultan Selim’in kaftanını çalıp Fethullah Gülen’e götürecekmişim. Bundan başka ne yazdılar. Reza Zarrab’tan alınan paralar kendilerini iade edildi Hakan Şükür koydu dediler. Namussuzlar bunları konuşun hadi. Bunları sorun bana ben bunlara cevap vereyim. Bir ülkede 2 milyon terörist mi olur, kapatsın gitsin ülkeyi yöneten o zaman.





SAHTE İMZALARLA EVİME GİREN HUKUKUN DURUMUNU KONUŞSUN





Yanına aldığı milletvekiliyim ben ona ben ‘terörist’ oluyorum. Her şeyim araştırılmış, Meclis’e girerken mal varlığımı nerden kazandığı belli. Terörden kazandı diyerek her şeyimi darmadağın ettiler. Babala TV bunu konuşsun o arkadaş. Gitsin sahte imzalarla evime giren (belgelerini isterse vereyim ben bunun yayınını da yapacağım) hukukun durumunu konuşsun. Arka planda derinlerle ilişkisi olan, ne konuşursa konuşsun kendisine bir şey olmayacağından emin olan, bilen bir kişi ancak konuşur. Kral dediğim diyor evet belki çocukluğunda benim maçlarıma geldi seyretti.





DAVUTOĞLU HAKİKATEN GERİ ZEKALI





Bu kadar ön yargının olduğu ön kabulün olduğu bir yerde kime neyi nasıl anlatabilirsin. Davutoğlu o zamanlar bütün devletin kabul ettiği birine ‘Hocaefendi’ demiş. Onu inkâr ediyor geri zekâlı hakikaten geri zekâlı yani. Ne söylediklerini bilmiyorlar, günün, ortamın şartlarına göre konuşuyorlar.





Ben ne söylediğimi biliyorum, benim bir suçum yok. Birileri bir suç işlediyse bu beni ilgilendirmez, babamı hiç ilgilendirmez. Ama toplumu korkutmak bizim gibi insanlar üzerinden bir hedef ise buna yarıyoruz zaten. Siyasete alırken de işlerine yaradık, Galatasaray’da Milli Takım da oynarken de yaradık. Birileri bizim üzerimizden kendi ideolojilerini, yaptığım yanlış veya hataları kullanarak kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar.





CELAL ÜLGEN’İ SİLAH ŞİRKETİNE ORTAK OLDUĞU İDDİALARI KONUŞ





Bir de demiş ki ‘o zamanlar bize bu hakları vermiyorlardı biz verelim’. Ya ben Ergenekon’un avukatı Celal Ülgen’i kadrolu elemanı olarak görüyordum CNN Türk’te. Kadrolu eleman CNN Türk’te savunuyor doğru yanlış. Sonra öğrendik ki birilerinin silah şirketlerine ortak olmuş. Arka planda ne dönüyor bu iddiaları konuş ama konuşamazsınız. Türkiye için Hakan Şükür önemli değil ki, ancak bir sembol olarak kullanılabilir. Madem beni ‘kral’ olarak biliyorsun öyle bil kardeşim. Biz beraber olmayı seçmeye çalışan bunun için mücadele eden hem inancımızla hem insani değerlerimizle bunu kendime şiar edinmiş insanlarız. Ben bir insanım, hata yapabilirim ama benim bu hatalarım bugün bu yaşadıklarımın karşılığı değil.





NORMAL BİR HUKUK DEVLETİNDE BUNLARI YAŞAYACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM





Benim gizli saklı bir şeyim yok her şeyim kamuoyu önünde. Benim Galatasaray’da, Türkiye’de de yaşadığım müddetçe hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Hatalarımı, yanlış kelimelerimi çıkardığınızda normal demokratik, laik bir hukuk devletinde bugün benim gibi binler var da ben kendimle ilgili söyleyeyim bunları yaşayacak bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım.





ASGARİ ÜCRETİN BİRAZ ÜSTÜNDE MAAŞLA ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM





Siz zannediyorsun ki ben buraya geldim güllük gülistanlık yaşıyorum öyle bir şey de yok. Ben şu an 50 yaşımdan sonra asgari ücretin biraz üstünde bir maaşa çalışan ve çocuklarıma bakmak zorunda kalan bir insanım. Allah böyle istemiş demek ki. Ben kimsenin tarafı değilim bir suçlunun asla tarafı olmam.’’