Hakan Şükür şike sürecinin bilinmeyenlerini açıkladı

Hakan Şükür şike süreci ile ilgili gelen sorulara cevap verdi. Şike’nin 58. maddesinin değişmesine karşı çıktığını belirten efsane isim, sürecin kendisini partiden kopardığını anlattı. Fenerbahçe’yi korumaya çalıştığını kaydetti.





Milli Takımın efsane kaptanı Hakan Şükür, Youtube kanalı üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şike dönemi ile ilgili sorulara da cevap veren Şükür, şike yasasının nasıl değiştiğini anlattı. Ve bu yasayı anlatmayı kabul etmediği için daha o dönemde kendisini partiden kopardığını aktardı. Kendisini takip eden 50 bin kişinin sorularını yanıt veren Hakan Şükür’ün açıklamaları şöyle:





KORKU İMPARATORLUĞU KİŞİLER SEMBOLLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR





Birileri yanlış yaptıysa bunu bir toptancılıkla, onunla daha önce fotoğrafı olmuş, gözükmüş, devletin müsaade ettiği organizasyonlarına katılmış insanların suçlu olarak addedilmesi doğru değil. Suçun ispat edilmesi gerekirken suçsuzluğun ispat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ama korku imparatorluğu kişiler üzerinden semboller üzerinden yürütülüyor. Hukuk üzerinden gidilse her şey ortaya çıkacak. Ama kimse sesini çıkaramaz, çıkarınca ne olduğunu biliyorsunuz.





NİYE KONUŞMUYORSUN DİYENLER OLDU?





Şike olayına hep beraber şahitlik ettik. Mecliste fezlekeler geldi. Hummalı çalışmalar oldu. ‘Siz yapın yapacağınızı gerekirse biz yasa çıkartırız’ diyen bir sistem var Türkiye’de. 58. maddenin değişmesini Fenerbahçeliler istemiyordu. Bu konuda çok etkisiz kaldığımı Galatasaraylılar, Trabzonlular milletvekili kimliğim ile bana çok söylediler. Hatta ağır hakaretlerle ‘niye konuşmuyorsun, sende bir şey söylesene’ diyen oldu. Öyle şeyler oluyor ki muhalefet iktidar hepsi bir arada hareket ediyor. Tek bir parti o zaman BDP idi şimdi HDP buna meclisin karışmamasını istiyordu. Süreçte kimin parmağı var, kimin yok bilmiyorum. Bugüne baktığınızda Türkiye’de kim güçlü ise sistem kimin elindeyse onun parmağı var gözüküyor. Bununla ilgili düşüncelerimi ileride anlatırım nereye varır nereye gider bilmiyorum.





EĞER BİR ADİLİK VARSA BU TÜRKİYE ŞARTLARINDA ÇÖZÜLMEZ





Eğer bir adilik yapılmışsa bu durum Türkiye’nin bu hukuk şartlarında çözülecek bir iş değil. Türkiye’de kişiler ceza almadı. Bunlar çeşitli düzenlemelerle zaman aşımına uğrasın diye gidiyor. Türkiye’de bir çok şey kapanabilir. Uluslararası camiada çok güçlü isimler alınan 2 senelik cezanın karşılığını alamıyorlar. Ceza niye alırsınız bir suç işlerseniz alırsınız. Eğer bir suç işlemediyseniz bu cezanın bir tanzim hakkı vardır. Elinizdeki bütün delillerle bunu savunursunuz. Ondan önce orada burada bir şeyleri halletmişsinizdir. Ancak Uluslararası alanda ben onu verdim. Sesini çıkarma gibi bir durum var.





BEN FENERBAHÇE’Yİ KORUMAYA ÇALIŞTIM





Ben Fenerbahçe’yi korumaya çalıştım. 58. madde değiştiği gün, Federasyon başkanı değiştiği gün. Bugün Hürriyet gazetesi sahibi bir atanmış, bir başkanın yönlendirilmesiyle siyasi erkin isteği ile 58. madde değişti. Değiştiği gün UEFA eline ulaşmış delillere göre başka hiç bir şeye bakmadan kendine göre karar vermişti zaten. Ondan sonra CAS davası vs. bir sürü şey oldu.





FENERBAHÇE 58. MADDENİN DEĞİŞMESİN İSTEMEDİ





Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe başkanının cezaevinde ziyarette söylediği, mektupla kamuoyuna duyurduğu ‘Biz bu maddenin değişmesini istemiyoruz. Biz kendimizi anlatacağız” ifadeleriyle bunu istemediğini biliyorum. İstememesini de haklı olarak görüyorum. Tribünde açtıkları ‘Can Bartuların takımı 58. madde değişsin istemiyoruz’ pankartıydı. Bu madde şike yapan takımların küme düşme maddesiydi. Onu değiştirip sezon içinde de play-off oynandı.





YASAYI ANLATMAYA YANAŞMAMAM BENİ PARTİDEN KOPARMIŞTI





Meclisten geçen yasanın benim tarafımdan anlatılması istendiğinde benim buna yanaşmamam beni zaten partiden koparmıştı. Çok ciddi kavgalar etmiştim. Siyasi partimizin liderinin damadını mahkemeye vermiştim. Kimsenin haberi olmadı, arka kapıdan aldılar çıkardılar arkadaşı. Sanırım Aziz Yıldırım bu olaylarda onun da parmağının olduğunu biliyor. Veya onu o şekilde kullandı ki sonra iş değişti.





SEN GÜVENİLİR İNSANSIN ŞİKE YASASINI SEN KONUŞ





Ben kendi adıma onurlu bir iş yaptığımı düşünüyorum. Tuzluk kim siz düşünün. Şike yasasında benim elime metin verip kürsüden konuşmamı isteyen zihniyet şunu söyledi bana. ‘Sen güvenilir insansın toplum seni çok seviyor. Sen Galatasaraylısın Galatasaraylılar seni çok seviyor. Bunu sen konuşursan hem Trabzonluların hem de Fenerbahçelilerin vicdanında bu kabul olur.”





BU İLLEGAL İSE BEN NİYE SÖYLÜYORUM





Bende dedim ki “ Bu illegal bir şey mi ki ben söyleyince kabul olacak. Veya illegal ise ben niye söylüyorum. Benim Güvenirliliğimi neden kullanıyorsunuz? Sayın Abdullah Gül, beni aramadınız mı ? Veto ettiğiniz şike yasasından önce hukukçularınıza inceleteceğiniz bu yasa öncesinde size milletvekillerinin getirdiği imzalı bu yasa meclisten geçmesin kağıdını ‘Hakan’da böyle düşünüyor’ dediklerinde benim ismimi görmediğiniz için beni aramadınız mı? Çıkın söyleyin. Suat Kılıç o listede adın var mı senin? Bu yasanın geçmemesini isteyenler listesinde. Benim imzam yok bende aynı düşünüyorum senle hemen gideyim patrona söyleyeyim dediğinde ne yapmak istiyordunuz? Orada imzam olsa söz uçar yazı kalır. Ben kamu vicdanının ve yargının işine karışmamak için ne olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarıma da inanmak istiyorum. Hapishane ziyaretlerimdeki konuşmalarıma inanmak istiyorum. Ortada herkesin gözü önünde olan şeyler var. Ne yapabilirsiniz.?





BAŞBAKAN’IN ‘KİŞİLER VE KURUMLAR AYRILSIN’ DEDİĞİNİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ





Meclise 11 haziranda girmişsiniz. Meclise daha girmeden spor dünyası böyle bir olayla çalkalanıyor. Ne yaparsınız? Herkes sizi bu manada kullanmak istiyor. İllegal ya da legal arada sessiz kalırsınız. Başbakan’ın kişiler ve kurumlar ayrılsın dediğini Aziz Yıldırım’ın buna itiraz ettiğini ne çabuk unuttunuz. Üç gün önce ne konuşuyordu başkanlar. Daha fazla ileri gidemezler talimatı alır susarlar.





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