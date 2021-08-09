Hakan Şükür, Terim ve Terim gibileri topa tuttu: Korkaklarla hiçbir gemi yürümez

Hakan Şükür, son YouTube yayınında, Türkiye’deki yangınlara değinip Fatih Terim’in “yeşilciyim” sözlerini hedef aldı.





“Bir espri yaptım bir arkadaşıma çok gülmüş, ‘ben de yeşilciyim’ gibi bir tabir, bazı sanatçılar, ağlıyor, tepki gösteriyorlar falan, Fatih Terim ‘yeşilciyim’ demiş” diyen Hakan Şükür şunları söyledi:





“Doların yeşili noktasında katılıyorum. Öteki türlü yeşilci olmak, bahçene ağaç dikmek, büyük lüks villalarda oturmakla alakalı değil, Türkiye adına yeşilci olmak buna reaksiyon ve tepki göstermek… Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş bu rejimden bu sistemden beslendikleri için bunla ilgili ses çıkaramazlar. Dünyanın her yerinde sosyal olaylarda kendi ülkesinde önemli konumlar olan insanlar gerek Başbakanına gerek o ülkenin idari birimlerine söylemediğini bırakmazlar bu kadar acziyet karşısında… Ama eğer rejimden besleniyorsanız, öyle olduğuna inanıyorsanız ses çıkarmazsınız.”





Türkiye'nin senelerdir yangın yeri olduğuna dikkat çeken Şükür sözlerini şöyle tamamladı: ' 'Ne yangılar oluyor Türkiye'de ,ne analar ne çocuklar hapishanelerde çürüyor, neden rejim öyle istiyor ,Hukuk değil rejim öyle istiyor diye, korkutmak için ,Korkaklarla hiçbir gemi yürümez ,hele ülke hiç yürümez gün geçtikçe batağa düşer bu tip önemli konumlarda olan insanların ben yeşilciyim diyerek için içinden çıkmalarını kabul edemem '











