Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına bir kez daha tedbir kararı

15 Temmuz sonrası başlatılan Tenkil Süreci’nde cemaat üyeliğiyle suçlanan eski milli futbolcu ve AKP Milletvekili Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün mal varlığına yeniden tedbir konuldu.





Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim’de görülen duruşmada Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirmek üzere toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazın kabulüne ve sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi. 22 Ekim’de görülen duruşmada Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbir, avukatlarının talebi üzerine mahkeme heyetince kaldırılmıştı. Şükür’ün yargılanmasına 24 Aralık’ta devam edileceği bildirildi.





ŞİRKETİNE KAYYUM ATADILAR





Cadı avı operasyonları kapsamında 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016’da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Hakan Şükür’ün babası, “Silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Selmet Şükür’ün İnelsan isimli şirketine AKP tarafından kayyum atanmıştı. Şükür ayrıca, Sakarya’da bazı cemaat üyeleriyle telefon görüşmesi yapmakla suçlanıyor.