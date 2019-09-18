Samanyolu Haber /Spor / Hakan Şükür'den Brugge maçı yorumu /18 Eylül 2019 23:30

Hakan Şükür'den Brugge maçı yorumu

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hakan Şükür, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Brugge deplasmanından bir puanla dönmesini yorumladı.

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Şükür, YouTube kanalında yaptığı analizde, "Galatasaray, hızlı oyunculardan yoksun olmasına rağmen önemli bir puanla başladı. En azından üçüncülük noktasında çok önemli bir avantaj elde etti" ifadesini kullandı.

"Gol yemiş olsaydı çok daha farklı bir skor görebilirdik" diyen Şükür, "Falcao'ya bugünkü kadro itibarı ile çok katkı sağlayacak bir futbolcu yok" görüşünü dile getirdi.

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Şükür'e göre, Seri de istenen noktada değil...

Savunma ve hücum arasında bir kopukluk olduğundan bahseden Şükür, ilerleyen dönemde Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de zor durumlara yol açabileceğini düşünüyor.

Onyekuru gibi bir isme ihtiyaç olduğunu söyleyen Şükür, Falcao'nun ancak böyle bir destekle çok daha iyi işler çıkarabileceğini ifade ediyor ve ekliyor:

"Teknik kadronun bir endişe içinde olduğunu düşünüyorum."

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