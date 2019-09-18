Hakan Şükür'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe’nin 1-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendiren Hakan Şükür, Ersun Yanal’ın oyuncu seçimi ve taktik olarak hata yaptığını söyledi.





Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek zirvedeki yerin sağlamlaştırdı. 4’te 4 yaparak 12 puana ulaşan Alanyaspor özellikle ikinci yarıda Sarı-Lacivertli takımı sahadan sildi.





ALANYASPOR’UN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI VAR







Spor yorumcusu Hakan Şükür, Ersun Yanal’ın oyuncu tercihlerinde hata yaptığı söyledi. Şükür, “Fenerbahçe’de mevkisinde oynamayan oyuncular vardı. Gustavo’nun ilk maçıydı. Fenerbahçenin iyilerinden biriydi. Ancak etkisiz kaldı. Asıl konuya geçmeden önce Alanyaspor’un 4’te 4 yaparak liderliğe oturmak gibi önemli başarısı var.





Kadrosunda ilk 11 itibariyle Ceyhun Gülselam ve Efe Can gibi liderlik yapan iki isim önemliydi. Sakatlık nedeniyle asıl özelliklerini de yansıtmadı. Ceyhun güvenli bir orta saha sundu. Golü yendikten sonra da kendi kimliklerine kavuştular. Cisse gibi Fernandao gibi etkili isimle sonuca gittiler. “ dedi.













FENERBAHÇE SADECE KENDİ TAKTİĞİ İLE OYNAMAMALI





Hakan Şükür maçın ikinci yarısında Alanya’nın taktik olarak daha başarılı olduğunu vurgulayarak “Mevcut Ersun Yanal takımının ileride oynayalım, ileride basalım düşüncesi mevkisi olmayan oyuncularla bunu denemesi bir hataydı. Fenerbahçe bugün kazanabilir miydi? Kendisinden gol beklenmeyen Tolga Ciğerci golü attı. Öne geçtikten sonra maç bitti zannetti. Golü yedikten sonra Alanyaspor’un imdadına kaleci Altay yetişti. Devreye 1-1 girilmesi Alanya’ya nasıl oynaması gerektiğini hatırlattı.” ifadelerini kullandı.





FENERBAHÇE KENDİ KENDİSİNE ÖNLEM ALDI





Hakan Şükür, Ozan’ın sağ bek oynamasının büyük bir hata olduğuna değinerek şöyle devam etti: “ Nasıl oynadılar? Kapandılar. Fenerbahçe’de zaten kendi kendisine önlem almıştı. Ozan’ın sağ bek oynaması Erol Bulut takımına karşı faturasını ağır ödedi. Sadik gibi Serdar aziz gibi stoperler var bana göre Fenerbahçede olmaması gereken stoperler. Jailson stoper oynuyor. Orta saha sezgisi ile de avantaj olabilir. Rami’nin dönmesi ile belki stoper sorunu çözülür.





Vedat Muriqi etkisizdi hatta çok yalnız kaldı. Destek alamadı. Emre’nin olmayışı da etkiledi. Fenerbahçe’yi tek bir maça bakarak değerlendirmemek lazım. Sistemi oturtmak zaman alabilir. Bu sistemle ligi forse etmek kolay değil. 9 puan almış bir takıma karşı sadece kendi oyununuza göre planlayamazsınız. Bugün de bunun faturasını ödedi.”