Hakan Şükür'den derbi yorumu

Galatasaraylı eski futbolcu ve yorumcu Hakan Şükür, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yorumladı.Sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, Şükür, önce İstanbul depremine maruz kalanlara geçmiş olsun dileklerini iletti, ardından da derbi ile ilgili görüşlerini ifade etti ve, "Derbi iptal edilse mi diye düşünmedim değil" yorumunu yaptı.







Şükür'ün açıklamalarının satır başları şöyle:





"Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini anlatmaya hacet yok. Çok önemli derbiler. Sahada nasıl bir futbol bekliyorum.





Fatih Terim ile ilgili açıklamayı Ersun Yanal ya da bu konudaki daha uzman, idari bölümdeki kişiler yapar. Mevkidaşlar yapar. Bir kulüp başkanının, devamlı altıncı haftaya gelene kadar Fatih Terim eleştirisi... Fatih Terim de buna cevap verme gereği duymadı, belki de derbi maçın atmosferini daha fazla germemek için.





Altıncı hafta bir derbi olması, ondan önceki haftalar için önemlidir. O maça kadar takımınızı antröne ederken bir uyum yakalamak zorundasınızdır. Ben bu maça kadar Fenerbahçe'nin layığıyla iyi yaptığını düşünüyorum. Böylesine deplasmana giderken bir gerginliğe mahal verecek şeyler olmaz. Geçmiş tecrübelerimden biraz biliyorum.

Galatasaray, Fenerbahçe seyircisinin Türk toplumuna yansımaları düşünüldüğünde, aklı selim hareket edileceğini düşünüyorum.





İki takımın avantajları ve dezavantajları var.





Fatih Terim, Hasan Şaş, Ümit Davala cezalı. Emsallerine aynı ceza verilmeyip farklı değerlendirildiğini söylemiştim. Galatasaray antrenörsüz çıkacak sahaya. Fatih Terim'in saha kenarında olmaması, takım üzerindeki etkisi, oyuncu değişikliklerindeki katkısı açısından önemli. Saha kenarındaki duruşu ile dolaylı yerden gelmesi arasında bir fark vardır muhakkak.





Ersun Yanal'ın oyun anlayışı, Milli Takım'a geldiğinde hazır bir Milli Takım aldı. İskeletini Galatasaraylı oyuncuların oluşturduğu, ofansif oyunu, hücumu öncelleyen bir takım vardı. Sonrasında çok başarılı bir süreç yaşamadı. Sezona baktığımızda, Fenerbahçe üretken oynuyor, orada boğmaya çalışıyor. Ankaragücü karşısında çok iyi oynadılar. 70 dakika rakip sahada oynadılar. Tabii ki sahalarında da pozisyonlar gördüler. Bu riski göze almış bir takım. Pozisyon bulan, şut açan o yaratıcılığı sürdürmeye çalışan bir takım görüntüsü verdi.





Galatasaray'ın performansından kaynaklanan hataları kadar, antrenörlerle ilgili dezavantajları var.





İki takımın da stoperlerinde ciddi sıkıntıları var."