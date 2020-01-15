Samanyolu Haber /Spor / Hakan Şükür'den Türk futbolu yorumu /15 Ocak 2020 19:50

Hakan Şükür'den Türk futbolu yorumu

Futbol yorumcusu Hakan Şükür, Türkiye futbolunun içinde bulunduğu krizi yorumladı ve, "Türk futbolu battı, menajerler köşe" yorumunu yaptı.

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YouTube hesabından paylaştığı videoda Şükür, "Menajerler, yöneticiler ve Devletin arkasına saklanan illegaliteleri, Türk futbolunun denetimsizliğini anlattım. Bu arada gazete basma iddiası, Sergen Yalçın'ın ayrılığı, Ahmet Nur Çebi açıklamaları bize neler anlatıyor" paylaşımında bulundu.

Şükür'ün açıklamalarının satır başları şöyle:

"Galatasaray içinde yaşanan sıkıntıların söylenildiğinde gündemin de başka yerlere kaydırıldığını görüyoruz. Türkiye'nin genelinde ekonomik anlamda büyük büyük bir sıkıntı var. Üretmeyen, daha da kötüye gidecek bir yapı. Bunu neden yapıyorlar? Bir an önce şampiyon olup düzlüğe çıkmak ve sonraki süreci de bir şekilde idare etmek için. 

Herkesin üretmediği, sığındığı bir yer var. Yani devlete sığınmak. Devleti yönetenlerin üzerinden herkes devletin arkasına saklanıyor. O kutsallığın arkasına saklanarak, bütün pisliklerini, 'devlet, vatan, bayrak, millet'in arkasına saklıyorlar. Ortada bir sürü pislik var.

İşte 'devleti yıkmaya çalışan bir örgütün (sözüyle) hareket edemeyiz' deniyor. Sen ne yaptın? Sen git Avrupa'ya aldığın cezanın karşılığını iste. İçeride insanları kandırmak kolay. Bugün mahkemeden çıkarken Ali Koç'un söylediği bu. Bir örgütü savunmak mıdır bu? Hayır. Örgütten kim ne yaptıysa Allah belasını versin ve cezasını görsün. Bunlar yapıldıysa en yüksek yerlerde en ağır şekilde cezalandırılsın. Her şey gözünüzün önünde.

Türk futbolunun 'kime ve neye göre davranırsan, ona göre iş, para bulursun' mantığından bir an önce uzaklaşıp üretime geçmesi ve topyekün çalıştayların yapılma biçimleri değiştirilmeli. Amaç bir yerlerden para tırtıklama şeklinde olmamalı. Hiçbir kulüp devlete yük olmamalı. Denetlenebilir ve şeffaf olmalı. Bugünkü yapıda şeffaflık mümkün değil. Olmadık yalanları söylüyorlar."
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