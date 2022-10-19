Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Şükür'e yeni yayın daveti /19 Ekim 2022 19:45

Hakan Şükür'e yeni yayın daveti

Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli YouTube programına önce davet edip sonra ise vazgeçtiği Hakan Şükür ile ilgili yeni bir yayın daveti geldiği ifade edildi.

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Hakan Şükür'ün yayın konuğu olarak alınması konusu gündemdeki yerini koruyor.

Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli YouTube programına önce davet edip sonra ise vazgeçtiği Hakan Şükür ile ilgili yeni bir yayın daveti geldiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un, geçen günlerde Hakan Şükür'ü davet eden sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

PAYLAŞIMI KALDIRMIŞTI

Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Hakan Şükür'den, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur'u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bir şeyler anlamasını tabii ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamının da linkte olduğunu hatırlatayım” açıklaması gelmişti.

BU KEZ CANİKLİGİL DAVET ETTİ

Son olarak ise İlker Canikligil, eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür’ü, YouTube kanalı FluTV'ye davet etti.

Canikligil sosyal medya hesabından Hakan Şükür'ü etiketleyerek, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" diye yazdı.
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