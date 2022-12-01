Samanyolu Haber /Spor / Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar /01 Aralık 2022 21:29

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Dünya Kupası'ndaki maçı anlatırken Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında görevden aldılar.

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Kanada-Fas maçında çok dikkat çekici bir olay yaşandı. Maçı anlatan TRT spikeri Alpay Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi.

Ancak spiker, dünyanın ayakta alkışladığı ve herkesin takdirle karşıladığı Hakan Şükür'ün bu gölünü hatırlatmasına çok pişman olacağını tahmin edemezdi. Çünkü maçın devre arasında Bakırcıgil'in maçı sunmasına izin verilmedi. Maçın spikeri değiştirildi ve ikinci yarıyı spiker Cüneyt Kıran sundu.
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Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

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