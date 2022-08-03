Hakaret davasını kazanan Gergerlioğlu’ndan yandaş Küçük’e: ‘Lafı uzatma, paramı öde’

AKP’ye yakınlığı bilinen Türkiye gazetesi yazarı yandaş Cem Küçük, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ‘terörist’ dediği gerekçesiyle hakkında açılan davada 6 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.







KÜÇÜK: BU DAVA AÇILMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM

Adli para cezasına çarptırıldıktan sonra konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bu dava açılmaz diye düşünüyordum. Kovuşturmaya yer yok diye karar çıkacak diye bekliyorduk. PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin iki sözde vekili demek ki bazı savcılar ve hâkimler nezdinde daha önemliymiş.







Sonuçta mahkeme görüldü ve Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi hiç beklemeden davayı karara bağladı. Bana 19 Temmuz’da 6 bin 620 TL adli para cezası verdi. Hükmü geri de bırakmadı.





Vay be, Gare şehitlerimizi savunduğum için, o gece bu şehitlerimizi Türk devleti katletti diyenlerle kafa kafaya mücadele ettiğim için 6 bin 620 TL para ödemeye karar veren Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi beni cezalandırdı. Kararı siz değerli okur ve izleyicilerime bırakıyorum.





Bu arada mahkemeler Erdoğan’ın emrinde diyenler utanır mı acaba? Hiç sanmam. Tam tersi, Erdoğan’ı savunanları mahkeme cezalandırmak için acele bile karar veriyor.’’







GERGERLİOĞLU: HİÇ YÜZÜ KIZARMAMIŞ SUÇLUNUN, LAFI UZATMA PARAMI ÖDE



Cem Küçük’ün yazısını alıntılayan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Hiç yüzü kızarmamış suçlunun! Almış cezayı, bir de üstüne Yargının iktidara bu sefer niye bağlı olmadığını soruyor! Üstelik yine iftiralar saçarak! Yargı önünde yine cezayı yiyecek. Lafı uzatma, paramı öde!





