Samanyolu Haber /Gündem / Hakaretler havada uçuştu! /31 Ocak 2020 11:50

Hakaretler havada uçuştu!

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın çizgide yayın yapan CNN Türk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirisi ortalığı karıştırdı.

Hakaretler havada uçuştu!

CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Gece Görüşü" programında deprem vergilerinin konuşulduğu bölümde kavga çıktı. 

Konuklardan avukat Ömer Lütfü Avşar'ın Süleyman Soylu hakkındaki sözleri sonrası meslektaşı Fatih Atalay'ın verdiği tepki ile bir anda stüdyoda tansiyonu yükseltti.

"SOYLU'NUN BATTANİYE TAŞIMASI PR ÇALIŞMASIDIR"

Avşar'ın "Başkasına siyaset yasağı getirerek siyaset yapılmaz. Devletin birimleri var, kurumları var ve çalışanları var. İçişleri Bakanı battaniye taşıyor. Bunu orada taşıyacak düzen yok mu? Onu taşıyacak insanlar yok mu? Bütün memleket kitlendi, deprem olmuş bir saat geçmeden." sözleri üzerine Hande Fırat araya girip, "Bakan Soylu battaniye taşıyınca kime siyaset yasağı geldi?" diye sordu.

Avşar bu kez de "Çok net bir cümle kurdum. Bu bir PR (Halkla ilişkiler) çalışması buradan siyaset üretmedir." dedi.

PEŞ PEŞE AĞIR SÖZLER

Programının konuklarından hukukçu Fatih Atalay, Avşar'a "Yazıklar olsun." diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Avşar, "Asıl sana yazıklar olsun! Haddini bil." dedi.

Atalay ise, "Evet yazıklar olsun İçişleri Bakanı orada battaniye taşıdı diye hakkında böyle konuşamazsın." diye meslektaşına çıkıştı.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NI AĞZINA ALAMAZSIN"

Bunun ardından "Sana yazıklar olsun, Haddini bil, sen haddini bil. Terbiyesiz sensin terbiyesiz." hakaretleri havada uçuştu.

Fatih Atalay (sağda), Ömer Lütfe Avşar'a (solda), "Battaniye taşıyormuş sana ne... Git sen de taşı. İçişleri Bakanını ağzına alamazsın. Adam gitmiş orada canını ortaya koymuş sen ona PR yapıyor diyorsun terbiyesiz." dedi.

Bu sözlerle iyice gerilen ortama diğer konuklar da müdahale etmek istedi. Ancak Avşar ve Atalay sakinleşmeyince Hande Fırat önce reklam arası verdi.  

Fırat reklam sonrasında ise programı kapattı.
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