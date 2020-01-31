Samanyolu Haber /Gündem / Hakikaten yakışmadı! /31 Ocak 2020 14:17

Hakikaten yakışmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesi Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Palandöken'e geçmesine dair eleştiriler üzerine, "Benim tarzım bu. Halk da benim tarzıma alışacak. Kızımın çocukluğunu ıskalayamam." cevabını vermişti. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği cevaplar "Talihsizlik." diye yorumlandı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ ziyaretinin akabinde Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne tatil yapmaya gitmesini eleştirilerdi.

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı. 

İmamoğlu deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken'e geçmesine dair eleştiriler üzerine, "Benim tarzım bu. Halk da benim tarzıma alışacak. Kızımın çocukluğunu ıskalayamam." cevabını vermişti.  

Yılmaz Özdil “Kayak tatili” başlıklı makalesinde İmamoğlu'nun tatil kararı ve akabinde yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (soldan 3'üncü), ailesi ile Palandöken'de kayak yaptı.

"25 GÜN ÖNCE PLANLAMIŞTIM FALAN... HAKİKATEN YAKIŞMADI"

Özdil şu ifadeleri kullandı: “Tatil her insanın hakkı. Hele ki aileyle tatil, ne mutlu, en doğal hakkı. Ancak bazı günler vardır ki, tatile gitmemen gerekir. O hassas günde tatile gitmezsin, İstanbul'u kazanırsın. O hassas günde tatile gidersin, kaybedersin! Ve şimdi maalesef… 'Sömestr tatiliydi, 25 gün önceden tatilimi planlamıştım, o güne denk geldi, Palandöken'e gittim, hayat gelip geçiyor' filan… Hakikaten yakışmadı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakikaten yakışmadı! Sonraki Haber >>

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:49