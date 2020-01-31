Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ ziyaretinin akabinde Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne tatil yapmaya gitmesini eleştirilerdi.





24 Ocak Cuma akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.





İmamoğlu deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken'e geçmesine dair eleştiriler üzerine, "Benim tarzım bu. Halk da benim tarzıma alışacak. Kızımın çocukluğunu ıskalayamam." cevabını vermişti.





Yılmaz Özdil “Kayak tatili” başlıklı makalesinde İmamoğlu'nun tatil kararı ve akabinde yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (soldan 3'üncü), ailesi ile Palandöken'de kayak yaptı.





"25 GÜN ÖNCE PLANLAMIŞTIM FALAN... HAKİKATEN YAKIŞMADI"





Özdil şu ifadeleri kullandı: “Tatil her insanın hakkı. Hele ki aileyle tatil, ne mutlu, en doğal hakkı. Ancak bazı günler vardır ki, tatile gitmemen gerekir. O hassas günde tatile gitmezsin, İstanbul'u kazanırsın. O hassas günde tatile gidersin, kaybedersin! Ve şimdi maalesef… 'Sömestr tatiliydi, 25 gün önceden tatilimi planlamıştım, o güne denk geldi, Palandöken'e gittim, hayat gelip geçiyor' filan… Hakikaten yakışmadı.”