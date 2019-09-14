Samanyolu Haber /Sağlık / Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz /14 Eylül 2019 21:22

Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz

Prof. Dr. Canan Karatay, yağın verdiği hakiki enerjinin uzun süre acıktırmadığını belirterek, "Hakiki köy zeytinyağı, köy tereyağı kilo aldırmaz. Bunu Türkiye'nin kafasına, beynine işlemek mecburiyetindeyiz." dedi.

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yağın verdiği hakiki enerjinin uzun süre acıktırmadığını belirterek, "Vücudunuzun ve hücrelerinizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Hakiki köy zeytinyağı, köy tereyağı kilo aldırmaz. Bunu Türkiye'nin kafasına, beynine işlemek mecburiyetindeyiz." dedi.

Karatay yaptığı açıklamada, zeytinyağının insan vücudu için çok faydalı bir besin olduğunu, insanlara her seferinde "soğuk sıkım zeytinyağı tüketin" tavsiyesinde bulunduğunu vurguladı. 

ZEYTİNYAĞI ANNE SÜTÜNDEN FARKSIZ

Zeytinyağının anne sütü gibi olduğunu aktaran Karatay, kilo aldırmadığını, karaciğer yağını, vücuttaki ağrıları giderdiğini dile getirdi.

Zeytinyağının, mide ülserini tedavi ettiğini, bağırsak florasını düzelttiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Karatay, özellikle yaşlıların zeytinyağını sabah-akşam bir küçük fincan içmesi gerektiğini söyledi.

"FAYDALARI YILLARCA GİZLENDİ"

Türkiye'nin birçok bölgesinde zeytin yetiştirildiğine değinen Karatay, "Beynimiz çalışmasın diye zeytin ve zeytinyağının faydası bizden senelerce gizlendi, yasaklandı." diye konuştu.
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