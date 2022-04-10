Samanyolu Haber /Gündem / Hakim Albay Çelik, 15 Temmuz’da 39 askeri hakime yapılan işkenceleri anlattı /10 Nisan 2022 13:19

Hakim Albay Çelik, 15 Temmuz’da 39 askeri hakime yapılan işkenceleri anlattı

15 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Hakim Albay Cemil Çelik, YouTube kanalından 15 Temmuz sonrası Ankara Gazi Spor Salonu’nda 39 askeri hakime yapılan işkenceleri anlattı.

SHABER3.COM

Ankara Gazi Spor Salonu’nda yapılan işkence ve kötü muamelelerin en tepeden silsile ile hem azmettirildiğini hem de bizzat takip edildiğini belirten Cemil Çelik, “Zira gözaltı salonlarında kameralar da vardı. An be an takip ediyorlardı. Bu tecavüz ve işkence suçlarını bu silsiledeki tüm kişiler (Dönemin Başbakanı, Adalet Bakanı, Ankara Başsavcısı, gözaltı merkezlerinden sorumlu savcı) “azmettiren kişi” olarak işlediler.” ifadelerini kullandı. 

“HUKUKU BİLEN 39 ASKERİ HAKİME BUNLAR YAPILMIŞKIN NORMAL VATANDAŞA…”
2018 yılı Temmuz ayında OHAL kalktıktan sonra cezaevindeyken Gazi Spor Salonu’nda yapılan kötü muamele ve işkencelere ilişkin verdiği dilekçesini de paylaşan Cemil Çelik, “Hukuku bilen 39 askeri hakime bunlar yapılmışken normal vatandaşa TEM’lerin, KOM’ların,… bodrumlarında neler yapılmış olduğunu da anlamış olacaksınız. Furkan grubuna sokaklarda neler yapıldığına ise alenen şahit olduk. Sokakta bunları yapan kriminal tipler bodrumlarda neler yapmaz ki…” ifadelerini kullandı.

Videoda anlattıklarını ne mahkemede ne de herhangi bir yerde anlatmadığını kaydeden Çelik, ailesine dahi bu yaşanaları anlatamadığını söyledi.

Bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için işkenceci ve tecavüzcü tiplerin muhakkak ilk aşamada ifşa edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Sonrasında ise Ahmet Zeki Üçok’un dediği hukuk değil de gerçek hukuk geri geldiğinde eylemlerinin karşılığını muhakkak bu suçları “azmettirenler” ve “asli failler” görecekler. İleride bu yargılamalara da delil olması maksadıyla bu videoları çekiyorum.” dedi. 

Çelik'in işkenceleri anlattığı videosuna https://www.youtube.com/watch?v=EB4tegWI2VU adresinden ulaşılabilir. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakim Albay Çelik, 15 Temmuz’da 39 askeri hakime yapılan... Sonraki Haber >>

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:51