Hakim Albay Çelik, 15 Temmuz’da 39 askeri hakime yapılan işkenceleri anlattı

Ankara Gazi Spor Salonu’nda yapılan işkence ve kötü muamelelerin en tepeden silsile ile hem azmettirildiğini hem de bizzat takip edildiğini belirten Cemil Çelik, “Zira gözaltı salonlarında kameralar da vardı. An be an takip ediyorlardı. Bu tecavüz ve işkence suçlarını bu silsiledeki tüm kişiler (Dönemin Başbakanı, Adalet Bakanı, Ankara Başsavcısı, gözaltı merkezlerinden sorumlu savcı) “azmettiren kişi” olarak işlediler.” ifadelerini kullandı.







“HUKUKU BİLEN 39 ASKERİ HAKİME BUNLAR YAPILMIŞKIN NORMAL VATANDAŞA…”

2018 yılı Temmuz ayında OHAL kalktıktan sonra cezaevindeyken Gazi Spor Salonu’nda yapılan kötü muamele ve işkencelere ilişkin verdiği dilekçesini de paylaşan Cemil Çelik, “Hukuku bilen 39 askeri hakime bunlar yapılmışken normal vatandaşa TEM’lerin, KOM’ların,… bodrumlarında neler yapılmış olduğunu da anlamış olacaksınız. Furkan grubuna sokaklarda neler yapıldığına ise alenen şahit olduk. Sokakta bunları yapan kriminal tipler bodrumlarda neler yapmaz ki…” ifadelerini kullandı.





Videoda anlattıklarını ne mahkemede ne de herhangi bir yerde anlatmadığını kaydeden Çelik, ailesine dahi bu yaşanaları anlatamadığını söyledi.





Bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için işkenceci ve tecavüzcü tiplerin muhakkak ilk aşamada ifşa edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Sonrasında ise Ahmet Zeki Üçok’un dediği hukuk değil de gerçek hukuk geri geldiğinde eylemlerinin karşılığını muhakkak bu suçları “azmettirenler” ve “asli failler” görecekler. İleride bu yargılamalara da delil olması maksadıyla bu videoları çekiyorum.” dedi.