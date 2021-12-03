Samanyolu Haber /Gündem / Ege'den yürek yakan bir acı haber daha /03 Aralık 2021 13:41

Ege'den yürek yakan bir acı haber daha

Yunanistan'a bağlı Kos a kuzeydoğusunda Ege'de 5 sığınmacı taşıyan zodyak botun alabora olması sonucu Hakim karıkoca boğularak hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER - ATİNA

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Efimerida'da yer alan habere göre, alabora olan zodyak bot'ta 5 kişi vardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan ilk bilgilere göre olay Perşembe gecesi geç saatlerde meydana geldi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen kurtarma operasyonunda 3 erkek kurtarılırken, bir erkek ve bir kadın bilinçleri kapalı şekilde  denizden çıkarıldı.

İkisi de Kos'taki bir hastaneye götürüldü ve orada öldükleri açıklandı. Olayın meydana geldiği deniz alanı yüksek dalgalara sahipti.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği kurtarma operasyonunda 3 kişi kurtarıldı. Bir erkek ve bir kadın boğulmuş halde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ege'den yürek yakan bir acı haber daha Sonraki Haber >>

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:01