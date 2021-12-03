Ege'den yürek yakan bir acı haber daha

SAMANYOLUHABER - ATİNA







Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Efimerida'da yer alan habere göre, alabora olan zodyak bot'ta 5 kişi vardı.





Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan ilk bilgilere göre olay Perşembe gecesi geç saatlerde meydana geldi.



Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen kurtarma operasyonunda 3 erkek kurtarılırken, bir erkek ve bir kadın bilinçleri kapalı şekilde denizden çıkarıldı.



İkisi de Kos'taki bir hastaneye götürüldü ve orada öldükleri açıklandı. Olayın meydana geldiği deniz alanı yüksek dalgalara sahipti.







Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği kurtarma operasyonunda 3 kişi kurtarıldı. Bir erkek ve bir kadın boğulmuş halde bulundu.