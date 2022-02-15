Samanyolu Haber /Gündem / Hakim çiftin oğluna ödül gibi ceza /15 Şubat 2022 16:22

Hakim çiftin oğluna ödül gibi ceza

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan hakim çiftin oğlu 5 ay hapis cezası ile 6 bin 580 TL para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de 2 kişiyi yaralayan eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırıldı.

10 Şubat 2017'de Bakırköy'deki AVM'de tartıştığı kişileri bıçakla yaralayan ve olay çıkaran Görkem Sertaç Göçmen'in davası Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Görkem Sertaç Göçmen katılmazken eski hakim ve sanığın annesi avukat Aynur Göçmen hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme Görkem Sertaç Göçmen'i "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis cezası ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NELER YAPMIŞTI
Görkem Sertaç Göçmen, İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olmuştu. 

Yine, Görkem Sertaç Göçmen, daha önce de evinin önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.

HAKİM ANNE İLE SAVCI BABANIN ÇOCUKLARI ÇIKMIŞTI
Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Gökmen'in çocukları olan Görken Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olaydan sonra Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim olan Aynur Göçmen'in görev yerleri Ekim 2017'de çıkartılan HSK kararnamesi ille değiştirilmiş Uşak Adliyesi'ne atanmışlardı
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