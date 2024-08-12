Hakim değişti, Perinçek'in dolandırıcılıktan 9 yıl 4 ay ceza alan danışmanı tahliye edildi

PARA TOPLADI AMA EVLERİ TESLİM ETMEDİ





MAHKEME ÜYESİ DEĞİŞTİ, TAHLİYE GELDİ





TUTUKLAMANIN ÖLÇÜLÜ OLMAYACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı ve eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılandığı davada bir gecede hâkim değişti. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası alan Adanur, yeni hakim tarafından tahliye edildi.2021 yılında ev sahibi olma hayaliyle Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen kişilere evleri teslim edilmedi. Bunun üzerine Adanur hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla çok sayıda dava açıldı. Tutuklu yargılanan Adanur, 26 Haziran 2024’te Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.Üç kişilik ağır ceza mahkemesinin iki hakimi Adanur’un tahliye talebini reddetti. Ancak Adanur bu karara da itiraz etti. Ardından Adanur’un tahliyesine karşı çıkan mahkeme heyetinin bir üyesi değişti. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Temmuz tarihli kararında, yeni üye Adanur’un tahliye edilmesini isteyen Basri Alagöz’e destek verdi. Bir üye ise önceki karardaki gibi tahliye kararına karşı çıkıp şerh düştü.Mahkeme heyetinde yer alan hakimin bir gecede değişmesiyle Adanur’a tahliye yolu açıldı. Kararda, “Tutuklamanın ölçülü olmayacağı aynı amaca adli kontrol hükümleriyle de ulaşılabileceği…” ifadeleri yer aldı.