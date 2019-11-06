Hakim inanmamıştı, tutuklu Kimya Bozkurt’un 6 aylık hamileliği belgelendi

Bold Medyası'ndan Sevinç Özarslan'ın haberine göre 20 Ekim 2019’da tutuklanan ev hanımı Kimya Bozkurt, dört gün sonra 6. ayını dolduracak. Gaziantep L Tipi Cezaevinde bulunan Bozkurt’un hamile olduğuna inanmayan Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, mahkeme salonunda ‘sağa dön, sola dön’ diyerek Bozkurt’a hamilelik kontrolü yapmaya çalışmıştı.





Tutuklandıktan iki gün sonra cezaevi yönetimi tarafından kelepçeli bir şekilde Gaziantep’teki Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürülen genç anneye, 22 Ekim 2019’da 24 hafta 3 gündür hamile olduğuna dair rapor verildi.













KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI GİDEREMİYOR

Stresten geceleri uyuyamayan, sürekli yorgun ve bitkin durumda olan Kimya Bozkurt’un doğumuna 3 ay kaldı. Kişisel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Bozkurt’un eşyalarını dahi koğuş arkadaşları elle yıkıyor. Hamile kadınlar için cezaevlerinde en önemli sorunlardan biri de beslenme ve bakım. Yeterli beslenemeyen, stresli bir ortamda hamilelik geçiren anneler daha sonra birçok psikolojik ve fiziksel sorun yaşıyor. Hamileliğin ilk haftalarında tutuklanan bazı anneler cezaevinde bu yüzden bebeklerini kaybetti.





ERKEK BEBEĞİ OLACAK

Bedeni büyüdüğü için yeni kıyafetlere ihtiyacı olan Bozkurt’a sayı kısıtlaması nedeniyle yeterli eşya ulaştırılamıyor. Üç ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getirecek olan Bozkurt, bebeğinin ilk patiğini cezaevinde kendisini örmüş.



