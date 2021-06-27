Samanyolu Haber /Gündem / Hakim, Şehit annesine 'hain' denmesini normal buldu /27 Haziran 2021 10:07

Hakim, Şehit annesine 'hain' denmesini normal buldu

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kendisine hakaret eden kişi hakkında açtığı davayla ilgili hakimin berat kararı vermesine tepki göstererek, "Oğlunu vatan için toprağa vermiş bir anne olarak bana vatan haini diyen o şahsa, o hakime ve bu iktidara hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kendisi hakkında “Hain, sözde şehit annesi” diyen kişiye dava açtığını belirterek, “Hakim bu hakaretleri ‘Eleştiri’ sayıp beraat vermiş. Hakaret bana olunca beraat vermiş” dedi.

Akbaba, sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiye açtığı davayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Akbaba, şu paylaşımı yaptı:

“Yavrularım köyde olduğum için uzun zamandır aranızda yoktum ama bugün bir üzüntümü ve sitemimi sizinle paylaşmak istedim. Bu iktidarın benle hesaplaşması bitmiyor.

Ekrem Raci Geray adlı AKP’li bir şahıs Cumhurbaşkanını eleştiriyorum diye benim için ‘Hain, Sözde Şehit annesi, vatana ihanetten yargılansın’ demiş. Dava açtık. Hakim bu hakaretleri ‘eleştiri’ sayıp beraat vermiş.

Elimizde bu hakaretlere verilmiş cezalara dair çok sayıda emsal karar var. Ama hakaret bana olunca beraat takdirini kullanmış hakim. Şehitleri de böldüler yavrularım. AKP’ye boyun eğmiyorsan Şehit annesi de olsan “Hainsin” bunların gözünde.

Oğlunu vatan için toprağa vermiş bir anne olarak bana vatan haini diyen o şahsa, o hakime ve bu iktidara hakkımı helal etmiyorum. İki cihanda da ellerim yakalarında olacak.” dedi.

Pakize Akbaba, yaptığı açıklamalardan dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmış ve davadan berat etmişti.
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