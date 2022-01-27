Hakim; suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün fotoğrafçısı, kızı da avukatı çıktı

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası" sonucunda Öztürk'ün yanında Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu ortaya çıktı.





TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 7. SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ





ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen, Türkiye'de cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk, Gürcistan'a yerleşmesinin üzerine Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalanma kararı çıktığı biliniyor.





İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.









HAKİM ALVER, YANSIMADAN YAKALANDI





Samsun Etik Haber'in aktardıklarına göre, Öztürk'ün eşi, çocukları ve şirket çalışanları ile çekindiği fotoğrafta, fotoğrafı çekenlerin Öztürk'ün arkasındaki camdan yansıması skandalın ortaya çıkmasına neden oldu. Fotoğraf çekenlerin arasında Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu görüldü.





Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı.









