Samanyolu Haber /Gündem / Hakim 'üstüne vazife miydi?' diye sorup tutukladı /05 Şubat 2021 11:04

Hakim 'üstüne vazife miydi?' diye sorup tutukladı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasını protesto edenlere destek eyleminde Kadıköy’de gözaltına alınan öğrencilerden 2 kişi tutuklandı.

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2 Şubat’ta Kadıköy’de toplanarak Bulu’nun atanmasını protesto gösterisi yapan ve gözaltına alınan 23 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri geç saatlerde tamamlandı. Gözaltındakilerin 10’u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ş. Delibalta ve A. Akyüz hakkında tutuklama kararı verildi. 5 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı, 1 kişi hakkında ise haftada bir imza zorunluluğu kararı verildi.

Kararı değerlendiren Avukat Engin Deniz Ergin “Verilen ev hapsi kararı suçlamayla çok orantısız ve ağır” dedi.

“BU EYLEMLERİ ÜSTÜNE VAZİFE Mİ GÖRÜYORSUN” SORULARI

Evrensel’in aktardığına göre, hakkında tutuklama kararı olan 10 kişinin sorgusunda ise avukatların verdiği bilgiye göre “Daha önceki rektör değişikliklerinde eylem yaptın mı, bu eylemleri üzerine vazife mi görüyorsun, bu rektör seçimi yasal değil mi, niye karşı çıkıyorsun, kendi üniversitende de eylemlere katıldın mı?” gibi dayanaksız sorular yöneltildi.

5 KİŞİYE EV BASKINI

Öte yandan eylemler sırasında gözaltına alınan bu kişilerin haricinde 5 kişi daha evlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
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