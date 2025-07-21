Hakim ve Polis kafedeki masa kavgasında birbirine girdi

Olay, 19 Temmuz 2025 gecesi saat 22.00 sularında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.





Şahıslar alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol şartıyla yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.





Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir kafede masa tartışması nedeniyle işletmeciler ve müşteriler arasında kavga çıktı. Aralarında polis ve hakimin de olduğu kavgada taraflar birbirinden şikayetçi oldu.İddiaya göre, polis memuru M.T., eşi ve çocuklarıyla birlikte oturduğu sırada çocuklarının boş bir masayı işgal ettikleri gerekçesiyle işletme çalışanları tarafından kaldırılmak istendi. Polis memurunun duruma itiraz etmesi üzerine kafe işletmecileriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.Kavgaya; polis memuru M.T., yakınları O.K., H.K., R.T. ve M.K. ile kafe sahibi M.E.A., babası A.A. ve kızı Z.H.A. karıştı.BİR KİŞİNİN KEMİĞİ KIRILDIOlayda Z.H.A.’nın kemik kırığı yaşadığı, bazı kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Tüm taraflar darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü.Polis memuru M.T., H.K., O.K., Ç.T., M.K. ile işletmeci M.E.A., kardeşi hakim M.A.A. ve diğer yakınları Z.H.A. ve A.A. karşılıklı olarak birbirlerinden hakaret, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlamalarla şikayetçi oldu. Olay sırasında kafede bulunan ve müşteki olarak ifadesi alınan hakim M.A.A. ile yaralanan Z.H.A.’nın da süreç kapsamında beyanları alındı.SERBEST BIRAKILDILARKonya Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga olayına ilişkin kamuoyundaki tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı.İki grup arasında çıkan ve fiziki müdahaleye dönüşen kavgaya dair tarafların karşılıklı şikayeti üzerine derhal soruşturma başlatıldığını belirten Başsavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca taraflara yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu.Olayın meydana geldiği iş yerindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve tamire gönderildiği yönündeki beyanların tutanak altına alındığı ifade edilen açıklamada, “Kamera kayıtlarının kasten silindiği” yönündeki iddiaların da ayrıca ayrıntılı biçimde incelendiği ve soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.Ayrıca bazı tarafların yaralanma iddialarına ilişkin doktor raporlarının dosyaya eklendiği ve adli tıp değerlendirmelerinin sürdüğü aktarıldı.Başsavcılık açıklamasında, hukuk devleti ilkesi vurgulanarak, “Tüm kişiler kanun önünde eşittir. Kolluk görevlileri ve yargı mensupları hakkında yürütülen işlemler, yasal çerçeve içinde ve görevli mercilerce yürütülmektedir” denildi.