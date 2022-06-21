Samanyolu Haber /Gündem / Hakim ve savcılara cadı avı uygulayan HSK, 'ihraç' haberlerine erişim yasağı getirtti /21 Haziran 2022 18:11

Hakim ve savcılara cadı avı uygulayan HSK, 'ihraç' haberlerine erişim yasağı getirtti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile 5 savcıyı meslekten ihraç etmesiyle ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), beş savcıyı Hizmet Harheketi ile bağlantısı gerekçesiyle görevden uzaklaştırması haberine erişim engeli geldi.

HSK kararı ile mesleğinden ihraç edilen isimlerden biri, Ankara Nallıhan Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Savcı, “haberlerin şeref ve haysiyetini zedelediğini, iş ve sosyal hayatında her an erişilebilen özel hayata ilişkin incitici ve örseleyici içeriklerden dolayı olumsuz yönde etkilendiği, yapılan haberler gerçek haber olup olmadığının bağımsız olarak unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken haberler olduğu” gerekçeleriyle haberlerin yayından çıkarılmasını ve erişimin engellenmesini talep etti.

YEREL MAHKEME REDDETMİŞTİ
ANKA'nın haberine göre, Nallıhan Sulh Ceza Hakimliği, 2 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararda, “basın özgürlüğü kapsamında bulunduğu, eleştiri ve haber sınırlarını aşacak hamiyette bulunmadığı” gerekçesiyle savcının erişimin engellenmesi talebini reddetti. Savcı, 10 Haziran 2022 tarihinde karara itiraz etti. Dosya, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne geldi. Hakimlik, savcının itirazını kabul etti, 257 internet sitesinde yer alan ilgili habere erişimin engellenmesine karar verdi.

Hakimlik, itirazın kabulü ve erişimin engellenmesi kararını şu gerekçeye dayandırdı:

“Her ne kadar başvuran hakkında F.../PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunduğundan HSK Genel Kurulu’nun kararı ile ihraç edildiğinden dolayı haber yapılmış olsa da itiraz eden hakkındaki meslekten çıkarma kararının 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile kaldırılması ve görevine iadesine karar verildiğinden daha önceki duruma ilişkin olan yapılan haberlerin gerçeklik ve güncellik değerini yitirdiği, dolayısıyla yapılan haberlerin kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında itirazın kabulü…”

Resmi Gazete’de yayınlanan ihraç kararlarına ilişkin haber; Anadolu Ajansı ve TRT de dahil olmak üzere 257 adet internet haber sitesinde yayınlanmıştı.
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