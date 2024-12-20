Samanyolu Haber /Gündem / Hakime çikolata kutusuyla dolar veren akuvat cezaevine gönderildi /20 Aralık 2024 15:04

Hakime çikolata kutusuyla dolar veren akuvat cezaevine gönderildi

İstanbul Barosu’na üye avukat Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Kocaeli Adliyesi’ndeki bir ağır ceza mahkemesi başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Deliduman, dolarları kutuda 'unuttuğunu' savundu.

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İstanbul Barosu’na üye avukat Prof. Dr. Seyithan Deliduman’ın, Kocaeli Adliyesi’ndeki bir mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, hakime verilen çikolata kutusunun da olduğu torbadaki zarfın içinde para çıktı. Hakim, durumu tutanak altına aldırdı Deliduman tutuklandı. Deliduman ise, “Parayı oğluma verecektim. Çantada unutmuşum” diye konuştu.

Halktv'nin haberine göre, dikkat çeken olay bir hafta kadar önce yaşandı. Edinilen bilgilere göre Av. Seyithan Deliduman, Kocaeli Adliyesi’ne giderek bir ağır ceza mahkemesi başkanı ile odasında görüştü.

ZARFIN İÇİNDE DOLAR ÇIKTI
Av. Deliduman, odadan çıkarak mahkemenin kalemine gitti. Av. Deliduman, bu esnada odada bir çanta bıraktı. Çantaya bakan mahkeme başkanı, bir çikolata kutusunun yanı sıra, zarf içinde bir miktar dolar olduğunu gördü.

‘OĞLUMA VERECEKTİM ÇANTADA UNUTMUŞUM’
Başkan, zarf içinde dolar olduğunu gördüğü gibi odadan çıktı ve kalem odasına gitti. Kalemde, Av. Deliduman’ı gören mahkeme başkanı duruma tepki gösterdi. Av. Deliduman ise, söz konusu parayı çantada unuttuğunu söyledi. Deliduman, anılan zarfı oğluna vermek için hazırladığını ancak çantada unuttuğunu söyledi. Mahkeme başkanının talebi ile adliye polisi de çağrıldı. Zarf içinde çıkan paralara ilişkin tutanak tutuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Av. Deliduman ise tutuklandı.

‘ORTADA BİR YANLIŞLIK VAR’
Konu ile ilgili telefonla ulaşılan Av. Deliduman’ın oğlu ise “Ortada bir yanlışlık var. Kısa süre içinde durum açıklığa kavuşacaktır” dedi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından ise herhangi bir dönüş yapılmadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Konuya yakın bir kaynağa göre, mahkeme başkanı yakın çevresine “Hukuk Fakültesi’nden hocamdı. O yüzden çikolatayı kabul etmiştim” dedi. Konuya yakın bir kaynak ise Deliduman’ın mahkeme başkanından bir talebinin olmadığına işaret etti. Dikkat çeken olaya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. İddianamenin düzenlenmesi halinde, durumun daha net anlaşılması bekleniyor.
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