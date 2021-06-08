Hakime tekrar seslendi: Sen de para sesini seviyorsun

Yayınladığı 9. videosunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın ultra lüks otelinde bedava kaldığını ve lüks araca bindiğini belirten Peker, Toklu’dan gelen cevaba sosyal medyadan yanıt verdi.







Peker’in iddiaları sonrası Toklu, “Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim” demiş, lüks araç iddialarına da, “Hakimler savcılar daha pahalılarına biniyor” iddiasında bulunmuştu.

Esat Toklu



5 SENEDE ZENGİN OLDU





Peker’in sosyal medyadan Toklu’ya verdiği cevap yargının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Peker paylaşımında, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu bey, görünen o ki sen de süslü Süleyman gibi poliçe seslerini, para seslerini çok seviyorsun. Benim ailem zengin diyorsun, senin ailen son beş senede zengin oldu” dedi.





UTANMADAN İKİ MİLYONLUK ARACA BİNİYORSUN





Toklu’nun pahalı araç konusundaki cevabına sert karşılık veren Peker, “Diyorsun ya birçok hakim, savcı böyle lüks araba kullanıyor, işte bu, ülkedeki adaletin ne kadar yozlaştığının göstergesi. Utanmadan sen iki milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? (zengin f...cüler sağolsun)” ifadelerini kullandı. Burada kastedilen zenginlik, Gülen Hareketi'ne yakın işadamlarından şantaj vb metodlarla yapılan soygun. Peker'e göre hakim Toklu bu metodla zenginleşti.





TUZAĞA DÜŞTÜNÜZ





Toklu’dan otel faturalarını yayınlamasını isteyen Peker sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Geceliği yüz bin lira olan otelde kaldığına dair faturayı yayınlasana. Alışmışsınız lafı uzatmaya. Kısa, net cevap. Bu mazlum, bu garip millet muktedir olduğunuz bugün sizden hesap soramasa da, Yüce ALLAH’ın mahkemesi Mahkeme-i Kübra’da sizden hesap soracak. sizin TCK kanununda yazmayan, ilahi kanunda yazan bu sözü unutma “Zalimin zulmü varsa, mazlumun Yüce ALLAH’ı var. O tarihte otelin sahibi Sezgin Baran Korkmaz değildi diyorsun. O zaman otelin sahibini söyle. Hepiniz yavaş yavaş tuzağa geliyorsunuz. Şimdi işler daha renklenecek. Şekerli suya gelen arı gibisiniz, tuzağa düştünüz.”



