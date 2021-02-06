Samanyolu Haber /Gündem / Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı /06 Şubat 2021 13:51

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Şiddete karışmadığını şiddetle anlatmayı seçen sanık hakimin ilginç tepkisi ile karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaleti Pike County, şehrinden yerel bir mahkemeden . 27 yaşındaki Sidney Newsome isimli sanık  ev içi şiddet ile suçlandığı davada tutuklanınca ilginç bir tepki gösterdi. Şiddet suçu işlemediğini hakime saldırarak kanıtlamaya çalışan sanığı mahkemedeki kadın güvenlik görevlisi sakinleştiremeyince kürsüden hakim imdi ve sanığı üzerine çullandı. 

Arbedeye Sanığın ailesi ve arkadaşlarının da katılmasıyla kaos daha da büyüse de takviye güvenlik ekibinin gelmesiyle ortalık sakinleşti. Neticede Sanık ev için şiddet suçlamasının yanına mahkeme içi şiddet maddesini de eklemiş oldu
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