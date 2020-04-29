Hakimlik yapan dayı, yeğenini bilirkişilikle zengin etti: Ayda 1 milyon TL

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli'de ticari davalara bakan bir hakimin öz yeğenini bilirkişi olarak davalara atadığını öne sürdü. Yeğenin aylık 1 milyon TL kazandığını söyledi.







Meclis Genel Kurul Kürsüsü’nde konuşan İYİ Partili Öztürk, “Sizlere, adaletin çivisinin çıktığına yönelik lokal bir örnek vermek istiyorum. 15 yıldır Denizli’de görev yapan bir hakim, kimse fark etmez cesaretiyle, mali müşavir olan öz yeğenini, bilinçli olarak Denizli Adliyesi’nde bilirkişilik, konkordato komiserliği, kayyımlık listelerine sokuyor. Sonrası mı? Hakim Bey, tüm, bütün büyük ticari davaları istediği gibi yönlendiriyor, akla gelmeyecek rantlar dönüyor" dedi.





Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan iddiayı araştırdıklarını söyleyerek, “Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde, girişimde bulunduk” dedi.





HSYK ŞİKAYETLERİ İNCELEMİYOR





Yeğene yapılan dayı kıyağının HSYK'de şikayet kaydı olduğunu belirten Öztürk, "Görülen en büyük ticari davalarda verdiği raporlar, kararlar ve kayyımlıklar ile öz yeğen ya yönetimde, ya bilirkişilikte, ya da konkordato komiserliğinde, aylık 1 milyon liranın üstünde gelir ve maaş alıyor. Ben yeğenin ismini vereyim, Mürşit Uz... Dayısını siz bulursunuz" diyerek Ali Fuat A.'yı işaret etti. Öztürk, "HSYK’ya yapılan şikayetler incelenmiyor, müfettiş görevlendirilmiyor. Neden ‘reddi hakim’ kabul edilmez ve başka biri görevlendirilmez" şeklinde sordu.





'ÖZ ABLASININ OĞLUNU ATAMASI NE KADAR ETİK?'





Yasin Öztürk, Öztürk açıklamasını, "Bir hakimin, kendi baktığı davalara, kendi öz ablasının oğlunu kayyım olarak ataması ne kadar etik. Davaya müdahil muhataplar, bu adalete nasıl güvenir. Çivisi çıkmış adaleti, yeniden rayına oturtmak, öncelikle hukukçuların görevi değil midir?” sözleriyle sürdürdü.