Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı /17 Ekim 2019 17:00

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Savcılıktaki sorgunun akabinde tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karama tutuklandı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkanlarına yönelik baskıları giderek artıyor. 

İki ay önce Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanırken şimdi de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karama tutuklandı.

HDP'Lİ ÜÇ İSİM İKİ GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İki gün önce gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karama, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. 

Savcılıktaki sorgunun akabinde tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Cihan Karama tutuklandı.

Karama 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve belediye meclis üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
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