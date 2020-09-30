Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari Belediyesi Eş Başkanı yeniden tutuklandı /30 Eylül 2020 23:15

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı yeniden tutuklandı

Adli kontrolle tahliye edilmesi kararı verilen Hakkâri Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman ile ilgili savcılık itirazı sonrasında tutukluluğunun devamı yönünde karar alındığı ifade edildi.

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Görevden alınan Hakkâri Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman'ın adli kontrolle tahliye edilmesi kararına savcılık itiraz etti. Karaman cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.

Hakkâri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman’ın bugün görülen duruşmasında tahliyesine karar verildi. 

Savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itirazı sonucunda toplanan Hakkari 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cihan Karaman'ın tahliye kararını bozdu.

Kararı Twitter hesabından duyuran HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "Mahkeme tarafından tahliye edilen Hakkari Belediyesi Eşbaşkanımız Cihan Karaman yapılan savcılık itirazı üzerine tekrar tutuklandı. İşte Türkiye'de hukukun düştüğü hal” ifadelerini kullandı.
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