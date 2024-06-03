Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari Belediyesi'ne polis baskını! DEM Partili Eş Başkan gözaltına alındı /03 Haziran 2024 08:31

Hakkari Belediyesi'ne polis baskını! DEM Partili Eş Başkan gözaltına alındı

DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı.

SHABER3.COM

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polis ekiplerinin baskın yaptığı aktarıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olaya ilişkin açıklama yapan DEM Parti şu ifadeleri kullandı:

"Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.

Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."
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