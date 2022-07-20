Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari’de arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı /20 Temmuz 2022 19:46

Hakkari’de arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari’de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hakkari’de arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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