Hakkari’de arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.







Elde edilen bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.





Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.