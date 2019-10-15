Hakkari, Nusaybin ve Erciş belediye başkanları gözaltına alındı

NUSAYBİN'DE OPERASYON





Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın ardından çatışmaların merkezi haline gelen Mardin’in Nusaybin ilçesinde siyasetçilere yönelik operasyonlar sürüyor.





Sabah saatlerinde Özel Harekât timleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, Nusaybin Belediye Eşbaşkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut'un evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.





Kriz masasında görevli Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan da gözaltına alınanlar arasında.



HAKKARİ’DE EŞBAŞKAN GÖZALTINA ALINDI



Hakkari’de de belediye binasına polislerce baskın düzenlendi. Belediye binasında aramalar devam ederken, Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman’ın da evine baskın düzenlendi.

Karaman gözaltına alınırken, belediye binasında aramalar devam ediyor.





ERCİŞ





Van’ın Erciş İlçe Belediyesi Eşbaşkanları Yıldız Çetin ve Bayram Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.





Eşbaşkanlar yanı sıra Meclis üyesi Erhan Akbaş, İlçe Eşbaşkanları Hicran Kandemir, Şakir Asıl ve Baran Karaca adında bir genç evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.