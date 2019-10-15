Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari, Nusaybin ve Erciş belediye başkanları gözaltına alındı /15 Ekim 2019 09:55

Hakkari, Nusaybin ve Erciş belediye başkanları gözaltına alındı

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Cihan Karaman, Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanları Semire Nergiz ile Ferhat Kut ve Erciş Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

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NUSAYBİN'DE OPERASYON

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın ardından çatışmaların merkezi haline gelen Mardin’in Nusaybin ilçesinde siyasetçilere yönelik operasyonlar sürüyor. 

Sabah saatlerinde Özel Harekât timleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, Nusaybin Belediye Eşbaşkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut'un evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. 

Kriz masasında görevli Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan da gözaltına alınanlar arasında.

HAKKARİ’DE EŞBAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Hakkari’de de belediye binasına polislerce baskın düzenlendi. Belediye binasında aramalar devam ederken, Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman’ın da evine baskın düzenlendi. 

Karaman gözaltına alınırken, belediye binasında aramalar devam ediyor. 

ERCİŞ 
 
Van’ın Erciş İlçe Belediyesi Eşbaşkanları Yıldız Çetin ve Bayram Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Eşbaşkanlar yanı sıra Meclis üyesi Erhan Akbaş, İlçe Eşbaşkanları Hicran Kandemir, Şakir Asıl ve Baran Karaca adında bir genç evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
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