Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de 30 gün gösteri yasağı /14 Ekim 2019 21:03

Hakkari'de 30 gün gösteri yasağı

Hakkari'de tüm eylemler 30 gün yasaklandı. Karar Hakkari Valiliği tarafından alındı.Hakkari Valiliği, ilde 30 gün süreyle miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı ve bildiri dağıtmayı yasakladı.

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 Valilik açıklamasında, kararın 16 Eylül 2019 00:00’da başlayacağını ve 30 gün süreceğini duyurdu.Hakkari Valiliği, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şöyle denildi: 

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl merkezi, dış ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16/10/2019 tarihi saat:00.00’dan 14/11/2019 tarihi saat:23.59’a kadar otuz (30) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri Dağıtma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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