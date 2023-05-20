Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu: Yaralı askerler var! /20 Mayıs 2023 17:47

Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu: Yaralı askerler var!

Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap suyuna uçması sonucu 9 asker hafif yaralandı.

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Gerçek Gündem'in haberine göre kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki köprüsünde meydana geldi.

Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu.

KÖYLÜLER DURUMU FARK ETTİ

Köylülerin durumu fark etmesi üzerine jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirttiler.
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