Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de bir asker şehir oldu /13 Eylül 2020 20:45

Hakkari'de bir asker şehir oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada bir Jandarma astsubayın şehit olduğunu ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1 jandarma astsubayının şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

Şehit Aktay'ın cenazesinin yarın Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
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