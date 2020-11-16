Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'li teröristler arasında çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehit haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK’li teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz’un acı haberi memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi’ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin naaşı, memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.