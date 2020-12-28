Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin naaşına da ulaşıldı /28 Aralık 2020 10:29

Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin naaşına da ulaşıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı. Çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Şemdinli'deki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için dün askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar  sırasında çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi. 

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı. 

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı. 
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