Hakkari'de şiddetli deprem





KANDİLLİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.Kandilli Rasathanesi ise Hakkari Yüksekova'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.Hakkari Valisi Ali Çelik'ten depreme ilişkin açıklama geldi. Çelik, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen depremin Derecik olmak üzere tüm ilçelerde hissedildiğini ifade ederek, "İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin" dedi.