Hakkı tutup kaldırmak!

Prof. Dr. Muhittin Akgül, Süreyya Yayınları tarafından yayınlanan kitabında insanlık tarihinin başından beri hakkın safında yer alan büyük rehberlerin gayretlerini Kur’ân-i Kerîm’den örneklerle ortaya koyuyor: Hz. Âdem’in (aleyhisselam) oğlu Hâbil, Hz. Âsiye, Firavun sarayındaki mü’min yetkili, ölümü göze alarak Hz. Musa’ya (aleyhisselam) iman eden sihirbazlar, Hz. İsa’nın (aleyhisselam) havarileri, Habîb-i Neccâr, Ashab-ı Kehf (imanlı gençler topluluğu), Ashab-ı Uhdûd’un müthiş işkencelerine ragmen hak yoldan dönmeyenler, Habeşistan kralı Necâşi Ashame. Kitaba hakkın zirvedeki temsilcisi son Peygamber Hz. Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam) hakkı ikame için gerçekleştirdiği faaliyetler ile mühür basılıyor.





Böylece eser, şimdi yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan hak temsilcilerine ve onu temsil eden kutlulara tuttukları yolun, Hak Teâlâ’nın peygamberlerinin yolu olduğunu açıklayarak, onlara manevi bir kuvvet ve gıda veriyor. Şimdi yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan Hakk temsilcilerine ve hakkı temsil eden kutlulara, örnek almaları ve hayatlarını benzetmeleri gerekli ideal örnekleri nazara veriyor.





Kitap Amerika’da ANT Stores (www.antstores.com) ve Avrupa’da Kitap Dünyası (www.kitapdunyasi.eu) mağazalarından satın alınabilir.





Kitabın dijital versiyonu 15 Nisan’da Apple ve Google mağazalarından satışa sunulacak.



