Sağlık Bakanı neyi ima etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs’ta hemşireler hakkındaki paylaşımını ilave ederek, “Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, ‘Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım’ şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" sorusunu yöneltti.







Bakan Koca bu paylaşımından hemen önce, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara 'Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!' dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullanmıştı





#BAKANKOCAÖZÜRDİLE PROTESTOSU





Kısa süre içinde sosyal medyada açılan #bakankocaözürdile etiketi altında binlerce tepki mesajı yer almıştı.





Bakan Koca dün akşam saatlerinde yaptığı yeni paylaşımında Koca, “Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım.” diye seslenerek, hakkında özür dile kampanyası başlatılıp başlatılmadığını sordu.





Koca'nın bu mesajı "Hemşirelere aba altından sopa gösterdi" şeklinde yorumlandı.