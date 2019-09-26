Samanyolu Haber /Dünya / Hakkında azil süreci başlatılan Trump konuştu: Planlı bir cadı avı /26 Eylül 2019 10:12

Hakkında azil süreci başlatılan Trump konuştu: Planlı bir cadı avı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta düzenlediği basın toplantısında, hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Trump, Demokrat Partili 'Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'yı zorladığı' yönündeki iddialara ilişkin, "Büyük bir uydurma, her şey gibi bu da Demokratların planı" diyerek cadı avına maruz kaldığını ileri sürdü.

Kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını vurgulayan Trump, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir şey yok. Bu büyük bir uydurma" ifadesini kullandı.

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini savundu.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Zelenskiy ile nisanda yaptığı başka bir telefon görüşmesinin de dökümünü yayımlatacağını söyledi.

Zelenskiy: Kimse bana bir zorlamada bulunmadı

Öte yandan gazeteciler New York'ta bulunan Zelenskiy'e Trump ile yaptığı görüşme esnasında Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." diye yanıt verdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşından, Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istiyor. Zelenskiy de Trump'a gereğinin yapılacağı cevabını veriyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, salı günü söz konusu görüşmede ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday olan Joe Biden Trump'ın karşısındaki en güçlü rakiplerden bir olarak görülüyor.
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