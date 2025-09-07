Hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü teslim oldu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, dün gece saatlerinde Antalya'da teslim oldu.





Savcılık, gözaltı kararını, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan, belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişi ile B.Ç. isimli insanının beyanları doğrultusunda verdi.





Arslan’ın eşinin işinsanı Fazlı Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü, hesabına maaş adı altında yüksek meblağlar yatırıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, İlker Arslan ve birince derece yakınlarının genel finansal hareketlerinin tespiti için MASAK raporu da talep edildi. Buna göre, MASAK raporu doğrultusunda para transferleri de incelenecek.





TESLİM OLDU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen Arslan’ın suçlamaları öğrenince makam aracıyla Antalya'dan Ankara'ya gittiği, Emniyet Müdürlüğü personeli telefonla aradığında "Geleceğim" yanıtı verdiği ancak daha sonra telefonunu kapattığı öğrenildi. Bunun üzerine Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Arslan, Antalya'da teslim oldu.





Arslan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi, müfettişler iddialarla ilgili rapor hazırlayacak.