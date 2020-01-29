Hakkında kırmızı bülten çıkarılan İranlı rapçi İstanbul'da gözaltına alındı

Asıl adı Emir Hüseyin Maksudlu olan ve Amir Tataloo sahne adını kullanan sanatçının İstanbul Fatih'te polis kontrolüne takıldığı, yapılan pasaport kontrolünde bu kişi hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirlendi.







Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini de ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından sanatçı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.





Interpol’den henüz bir açıklama yapılmazken sanatçı Tataloo, sosyal medya hesabından elleri kelepçeli görüntüsünü paylaştı. Tatalou'nun hayranları ise sosyal medyada "Free Amir Tataloo" (Amir Tataloo’yu serbest bırakın) paylaşımları yaptı.







Tataloo'nun Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunuyor. İran'da oldukça popüler olan sanatçının şarkılarında sıklıkla uyuşturucu kullanımına ilişkin sözler kullanması ülkesindeki bazı kesimlerin ise tepkisine neden oluyor.