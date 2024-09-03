Hakkında yakalama kararı bulunan Putin için 'tutuklayın' çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karar sonrası ilk defa UCM’ye taraf bir ülke olan Moğolistan’a gitti.



Putin, temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da resmi olarak karşılandı. Putin’in Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.



Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.



Ziyaret öncesi Avrupa Birliği ve Ukrayna, Moğolistan’a Putin’i tutuklaması ve Lahey’deki mahkemeye teslim etmesi çağrısında bulundu.



UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.