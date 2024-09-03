Samanyolu Haber /Dünya / Hakkında yakalama kararı bulunan Putin için 'tutuklayın' çağrısı /03 Eylül 2024 09:28

Hakkında yakalama kararı bulunan Putin için 'tutuklayın' çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tutuklama kararı sonrası ilk defa mahkemeye taraf bir ülke olan Moğolistan’a gitti.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karar sonrası ilk defa UCM’ye taraf bir ülke olan Moğolistan’a gitti.

Putin, temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da resmi olarak karşılandı. Putin’in Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.

Ziyaret öncesi Avrupa Birliği ve Ukrayna, Moğolistan’a Putin’i tutuklaması ve Lahey’deki mahkemeye teslim etmesi çağrısında bulundu.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.
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