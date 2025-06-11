Hakkında yakalama kararı çıkartılan Halktv'nin sahibi Mahiroğlu'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.





Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





Sözcü'de yer alan habere göre konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'ndan alınan bilgide, Başsavcılığın, 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında, "suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.





Bu nedenlerle, yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yakalama emri kararı verildiği" bildirildi.





CAFER MAHİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.





Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:





"Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.

35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.





Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın,

Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,

Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var.





Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum.

Ne yapılmak istendiğinin farkındayım.





Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer.

İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır.

Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum."