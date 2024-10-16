Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X üzerinden bir video paylaştı.



Kılıçdaroğlu, hakkında çıkartılan zorla getirilme kararına tepki gösterdi ve "Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim" dedi.



"NE GÜNLERE KALDIK?"



Kılıçdaroğlu, "Hodri Meydan" başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:



- "Dostlarım ne günlere kaldık? Erdoğan çıkmış 'Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor.



"TEK BİR CHP'LİYİ SARAY YARGISINA TESLİM ETMEYECEĞİZ"



- Erdoğan’ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP’lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır: Tek bir CHP’liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benimleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim.



"HESABINI SORMAYA ANT İÇERİM"



- Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim."



NE OLMUŞTU?



İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi avukatlarının itirazına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zorla getirilme" karar vermişti. Kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtilmişti.