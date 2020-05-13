Samanyolu Haber /Gündem / Hakkındaki suçlamalardan beraat eden Atilla Taş'tan açıklama /13 Mayıs 2020 23:21

Hakkındaki suçlamalardan beraat eden Atilla Taş'tan açıklama

Tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla yargılanan Atilla Taş, bu suçlamalardan beraat etti. Beraat kararı sonrası açıklamalarda bulunan Taş, suçsuzluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bilindiğini ifade etti.

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Hizmet hareketine yönelik soruşturma kapsamında 31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanatçı Atilla Taş, ardından serbest bırakılmıştı. Tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla hakim karşısına çıkan Atilla Taş, bugün beraat etti. 

Beraat kararını sosyal medyadan duyuran Atilla Taş, "Bir tek dosyadan 5 ayrı suçla yargılanan ve tahliyesi HSYK ve iktidar tarafından gasp edilen bir adam olarak Türk hukuk tarihine geçtim" dedi. Taş, bu süreçte yalnız bırakıldığını söyleyerek sitem etti. 

SİTEM ETTİ

Tutuklandığında yandaş basının hakkında yaptığı kara propagandaya değinen Taş, "Tutuklandığımda bağıra bağıra televizyon ve gazetelerden bana “Terörst” diyen yandaş basından, Yargıtay’ın hakkımda verdiği aklama kararını asla duyamayacaksınız! Özellikle bana sırt dönen bazı partili sözde yoldaşların gözüne sokmak isterdim bu kararı! Çok ayıp ettiniz bana çok!" dedi.

"HERKES SUÇSUZLUĞUMDAN EMİNDİ AMA…"

Şarkıcı Atilla Taş, yargılanma sürecinde karşılaştığı zorlukları cumhuriyet.com.tr'yle paylaştı. Bu sürçte hem muhalefetin hem de iktidarın kendisinin suçsuz olduğundan emin olduğunu, buna rağmen iki kesimin de sorunlarına, suçsuzluğuna rağmen yargılanmasına duyarsız kaldıklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BİLİYORDU"

Taş, "AKP'nin içinde Erdoğan dahil birçok isimin benim suçsuz olduğumu biliyordu" diyerek kendisi gibi Atatürkçü bir ailede doğmuş, büyümüş bir insanın, bu suçlamalarla bir ilişikisinin olmayacağını belirterek bu süreçte kendisine uygulanan hukuksuzluğa dikkat çekti.

"YALNIZ BIRAKILDIM"

Dava sürecinde çok yalnız bırakıldığını söyleyen Atilla Taş, "Bu süreçte içeride yatmak zoruma gitmedi, muhalif belediyeler dahil ‘yoldaşlarımız’ dediğimiz insanların bana sırtını dönmesi ağırıma gitti. Acaba bundan utanıyorlar mıdır?" dedi.

MEDYAYA SİTEM

Bağımsız, muhalif diye adlandırılan medya organlarının da yargılanmasından beraatine dek olan süreçte kendisi hakkında yeterli duyarlılığı göstermediğini söyleyen Atilla Taş, "Özellikle FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a dava açıldığında ben destek verdim. Onun da bu süreçte bana destek vermesini beklerdim" dedi.
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